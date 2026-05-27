بغداد وموسكو تناقشان أوضاع "إرهابيين" روس داخل العراق

شفق نيوز- موسكو

ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، أوضاع "الإرهابيين" الروس المتواجدين في العراق.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاعرجي التقى شويغو في موسكو وجرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أوضاع إرهابيي "داعش" الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، ومن بينهم 147 عنصراً ممن يدعون أنهم من الجنسية الروسية.

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن العراق يبذل جهداً لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويثمن مواقف الدول الداعمة لإنهاء الحروب والصراعات وفي مقدمتها روسيا.

من جانبه، أعرب شويغو، عن تطلع موسكو واستعدادها لاستمرار وتعزيز التعاون مع العراق، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت البيان، الى ان اللقاء ختم بالتأكيد على أهمية عقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة جولة جديدة من اللقاءات، لمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.