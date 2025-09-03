بغداد ومسقط توقعان اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم مشترك

شفق نيوز- مسقط

وقعت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة مع سلطنة عمان.

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، مع نائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق آل سعيد، مراسم التوقيع، والتي جاءت بعد سلسة حوارات ومباحثات جرت في بغداد ومسقط بين وفود عراقية وعمانية.

وتشمل الاتفاقية الأولى الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والاتفاقية الثانية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال.

أما مذكرات التفاهم فهي في المجالات، العدل والقانون، والسياحة، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق، والتعاون الشبابي والرياضي، والإسكان والتخطيط العمراني.

ومن المذكرت أيضاً، التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليمي والتربوي، وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في قطاع سوق رأس المال، والاتصالات.

وشملت مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ البرامج التدريبية في الإدارة وإعداد القادة، وأخرى في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وكذلك الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، والتعاون في مجال الطاقة.

وتضمنت كذلك، مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات، والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، وتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، والصناعة.

وجاء من المذكرات، التفاهم في مجال توطين الصناعات الدفاعية، والموانئ واللوجستيات بين الشركة العامة لموانئ العراق، ومجموعة أسياد في سلطنة عمان، وتسويق النفط الخام العراقي.

وفي ختام المذكرات تم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال تخزين النفط، والبورصة، واتحاد الغرف التجارية العراقية، وتجارة وصناعة عمان، وإنشاء مدينة ذكية بمحافظة كربلاء.

ووصل اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.