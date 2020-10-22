بغداد ولندن يتفقان على المزيد من التعاون في ثلاثة مجالات

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي ان اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وثال البيان إنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد الماضي، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في جولته الأوربية التي شملت بريطانيا والمانيا.

ويرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.