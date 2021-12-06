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بغداد ولندن تنسقان المواقف لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-06T09:51:38+0000
بغداد ولندن تنسقان المواقف لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية، مشيراً إلى بحث عدة مواضيع بينها تنسيق المواقف لانهاء دور التحالف الدولي القتالي في البلاد.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد غلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية السيدة ليز تراس.

وبين أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار.

وشهد الاتصال، وفق البيان، مناقشة مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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