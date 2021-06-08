بغداد وكوردستان تتحركان بـ"تعاون تام" لوقف العمليات العسكرية التركية

شفق نيوز/ دعا نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، إلى عدم زج العراق بالصراع التركي وحزب العمال الكوردستاني، كاشفاً عن "تعاون تام" بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية لوقف العمليات العسكرية التركية على أراضي الاقليم.

وقال النائب شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، على هامش المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع الثاني في العراق، والذي اقيم في محافظة السليمانية، إن "القصف المستمر والاعتداءات من قبل حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة وآخرها اليوم الذي أدى لاستشهاد احد عناصره، يدخل ضمن الاعمال الارهابية وندينها بشدة".

وأضاف أن ذلك "يؤثر على استقرار العراق واقليم كوردستان، سيما ونحن مقبلين على الانتخابات"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً تاماً بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لوقف العمليات العسكرية للقوات التركية، والاعمال الارهابية التي يقوم بها حزب العمال الكوردستاني".

وبين الدوبراني أن "المشكلة تركية داخلية"، مشدداً على "عدم اشراك العراق في هذا الصراع الدائر بينهما وعدم اعطاء شرعية لها".

وأصدرت وزارة البيشمركة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء بيانا حول استهدف حزب العمال الكوردستاني عنصرا من القوات البيشمركة في محافظة دهوك، داعية "الحلفاء كافة والحكومة العراقية إلى تأدية دورهم في وقف هذه الانتهاكات، وحماية المناطق الحدودية في الإقليم بالتعاون مع قوات البيشمركة".