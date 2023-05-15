بغداد وكوردستان تبحثان استمرار التنسيق الأمني وملف النازحين وسنجار

شفق نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى عبد الكريم، يوم الإثنين، جملة ملفات من بينها ملف النازحين وسنجار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعرجي وعبد الكريم بحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما استمرار التنسيق الأمني بين المركز والإقليم، والحفاظ على المنجزات الأمنية من خلال سد الثغرات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية".

وشهد اللقاء أيضا، "بحث ملف النازحين في الإقليم، فضلا عن ملف سنجار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال الإنساني".