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بغداد وطهران تناقشان التحديات المناخية وملف المياه وتتحدثان عن تعاون بشأن "الغبار"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T09:22:43+0000
بغداد وطهران تناقشان التحديات المناخية وملف المياه وتتحدثان عن تعاون بشأن "الغبار"

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، أنه بحث مع نائب الرئيس الايراني ورئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة التحديات المناخية وملف المياه، في وقت تحدث فيه الأخير عن تعاون بشأن "الغبار".

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع سلاجقة في العاصمة بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المناقشات مع الجانب الايراني تركزت على مواجهة التغيرات المناخية وكيفية التعاون بين الطرفين".

وأضاف، أن "الوفدين العراقي والإيراني ناقشا في بغداد مواجهة التحديات للظاهرة المناخية، وتطرقا أيضا إلى ملف المياه وإدارته بين العراق وإيران".

وعدّ حسين ان "التغييرات المناخية لا تخص بلداً معيناً بل عابرة للحدود"، مشيراً الى ان "زيارات متبادلة ستكون بين البلدين لمناقشة ملف المياه".

من جانبه قال نائب رئيس الجُمهوريَّة ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانيّ علي سلاجقة "ناقشنا مع الجانب العراقي ملفات مختلفة"، مبيناً ان "اجتماع اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية".

وتابع، "لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية"، موضحا ان "وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار".

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