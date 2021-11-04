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بغداد وطهران تبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-04T16:50:53+0000
بغداد وطهران تبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ بحث وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، آخر مستجدات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "عبد اللهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي فؤاد حسين، للاطمئنان على سلامته واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وأضافت، أن "حسين تباحث خلال الاتصال الهاتفي مع عبد اللهيان، التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد ناقشت يوم الثلاثاء الماضي، آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زادة مشكيني، في مؤتمر صحفي، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة، شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في العراق، وذلك بحضور جمع من المسؤولين المعنيين.

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