بغداد وطهران تبحثان الاتفاق النووي والحرب الروسية - الأوكرانية

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، مع مساعد وزير الخارجيَّة ورئيس معهد السياسات الدوليَّة في ايران محمد حسن شيخ، الاتفاق النووي والحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ المنعقد في تركيا.

وبحث الجانبان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مُجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا مسيرة المفاوضات حول الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها".

وأكّد الوزير العراقي على "عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين، مؤكداً أن "العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما إيران".

ولفت حسين الى أن "العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشُعُوب".

كما تطرق الجانبان إلى "تداعيات الأزمة الأوكرانيَّة الروسيَّة على الاقتصاد العالميّ، وضرورة تضافر الجُهُود المُشترَكة لمُواجهة التحديات الحاليّة والعمل من أجل ضمان الاستقرار والتنمية في البلدين الجارين". من جانبه مساعد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ قال إنَّ من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه بالعديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقيَّة.