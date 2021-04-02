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بغداد ودمشق تتفقان على العودة الطوعية للاجئين السوريين والعراقيين في كلا البلدين

Category: سیاسة

Date: 2021-04-02T12:52:41+0000
بغداد ودمشق تتفقان على العودة الطوعية للاجئين السوريين والعراقيين في كلا البلدين

شفق نيوز/ أبدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو يوم الجمعة استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع نظيرتها السورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقائها وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون وقالت الوزيرة جابرو خلال اللقاء: نحن كحكومة عراقية نثمن الجهود الكبيرة للحكومة السورية ووزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الجالية العراقية وتقديم التسهيلات لها.

وذكر اللواء الرحمون أن وزارة الداخلية حريصة على رعاية العراقيين الموجودين في سورية وتسوية أوضاعهم لافتاً إلى أن سورية تقدم كل التسهيلات للعودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين.

وأضاف أن الحكومة السورية منحت سمات دخول لرجال الأعمال العراقيين إلى سورية وكذلك سمحت بالزيارات الدينية للعراقيين ووفق آلية محددة تراعي أعداد القادمين واتخاذ التدابير الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا.

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