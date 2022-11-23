بغداد وبيروت تتباحثان لإعادة إحياء أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم

شفق نيوز/ بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي والسفير اللبناني لدى بغداد علي أديب الحبحاب إعادة إحياء أكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم كان قد وقّعها العراق مع الدولة اللبنانية.

ودعا المندلاوي خلال استقباله الحبحاب بمكتبه بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة الخارجية العراقية الى "العمل مع نظيرتها اللبنانية والجهات المعنية الأخرى لإدخال هذه الاتفاقيات والتفاهمات حّيز التنفيذ, والحرص على دفع عجلة التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين".

وتابع أن "التعديل الأخير لقانون الاستثمار كفيل بزيادة انفتاح الشركات اللبنانية على الفرص الاستثمارية في مجالات عّدة ، والمضي بمشروع انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري"، داعياً بيروت إلى "تسهيل إجراءات الطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية وكذلك الجالية العراقية".