سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد وبيروت تتباحثان لإعادة إحياء أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم

Category: سیاسة

Date: 2022-11-23T13:32:58+0000
بغداد وبيروت تتباحثان لإعادة إحياء أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم

شفق نيوز/ بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي والسفير اللبناني لدى بغداد علي أديب الحبحاب إعادة إحياء أكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم كان قد وقّعها العراق مع الدولة اللبنانية.

ودعا المندلاوي خلال استقباله الحبحاب بمكتبه بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة الخارجية العراقية الى "العمل مع نظيرتها اللبنانية والجهات المعنية الأخرى لإدخال هذه الاتفاقيات والتفاهمات حّيز التنفيذ, والحرص على دفع عجلة التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين".

وتابع أن "التعديل الأخير لقانون الاستثمار كفيل بزيادة انفتاح الشركات اللبنانية على الفرص الاستثمارية في مجالات عّدة ، والمضي بمشروع انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري"، داعياً بيروت إلى "تسهيل إجراءات الطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية وكذلك الجالية العراقية".

related

في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

Date: 2021-10-25 13:28:37
في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

Date: 2019-12-17 22:03:59
العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

وفد العراق لمفاوضات استانا يبحث مع ايران الأزمة السورية

Date: 2019-08-01 17:21:24
وفد العراق لمفاوضات استانا يبحث مع ايران الأزمة السورية

إيران تنأى بنفسها عن الاوضاع في العراق ولبنان: ما يجري شأن داخلي

Date: 2019-11-05 11:39:17
إيران تنأى بنفسها عن الاوضاع في العراق ولبنان: ما يجري شأن داخلي

تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

Date: 2021-04-10 05:17:06
تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

Date: 2020-12-02 21:12:41
الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

الكاظمي يبرق الى بري بإعادة انتخابه: نتمنى الاستقرار للبنان

Date: 2022-05-31 17:23:02
الكاظمي يبرق الى بري بإعادة انتخابه: نتمنى الاستقرار للبنان

مسؤول إيران: دول عربية اتفقت على ضرب اسرائيل للعراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-09-02 08:42:24
مسؤول إيران: دول عربية اتفقت على ضرب اسرائيل للعراق وسوريا ولبنان