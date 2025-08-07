بغداد وبكين تبحثان التحضيرات للقمة العربية–الصينية الثانية

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، مع السفير الصيني لدى بغداد، تسوي وي، التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية–الصينية الثانية المقرر إقامتها في بكين العام المقبل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن السفير الصيني نقل خلال اللقاء رسالة من وزارة الخارجية الصينية تتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد القمة، معرباً عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يضطلع به العراق في إطار التحضيرات، لا سيما في ظل رئاسته الحالية للقمة العربية، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب العراقي لضمان نجاح هذا الحدث المهم.

من جانبه، أكد الوزير العراقي خلال اللقاء، أهمية عقد القمة في بكين، مشيرًا إلى تطلع العراق للعب دور فاعل في التحضير لها، وتنسيق المواقف بين الدول العربية وجامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف القمة وإنجاح أعمالها.

وتم الاتفاق، بحسب البيان، على وضع آلية تنسيقية مشتركة بين العراق والصين، تتولى متابعة التحضيرات للقمة، وتحديد مواعيد اجتماعاتها في المستقبل القريب.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التحضير لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من الصين إلى بغداد، بهدف متابعة العمل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.