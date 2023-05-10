بغداد وباريس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

شفق نيوز/ أبرمت أمانة بغداد وبلدية العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في الجانب الخدمي والثقافي والسياحي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي، عمدة باريس آن هيدالغو، بحضور رئيس الوزراء.

وقال السوداني إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث، مشدّداً على عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما.