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بغداد والرياض يتحدثان عن "الإرادة القوية" لتعزيز التعاون بين الجانبين

Category: سیاسة

Date: 2021-04-01T07:07:35+0000
بغداد والرياض يتحدثان عن "الإرادة القوية" لتعزيز التعاون بين الجانبين

شفق نيوز/ ألتقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجيَّة السعوديَّة، وجرى في اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض.

وأشاد الجانبان بالتطوُّر المُتنامِي الذي شهدته في الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وناقش الوزيرين آفاق تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين بما يُساهِم في تحقيق مصالح البلدين.

جاء هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسميّة التي يُجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ بناءً على الدعوة الموجهة له من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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