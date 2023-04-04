بغداد واربيل توقعان اتفاقية بشأن تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ وقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن تصدير نفط الإقليم.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن اتفاقا بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان تم توقيعه اليوم بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وبين المصدر، أن الاتفاق يتضمن منح الكورد منصب نائب مدير عام شركة سومو.

من جانبه قال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع بارزاني في بغداد، إن إيقاف نفط إقليم كوردستان كان له تأثير كان له تأثير سلبي على العراق، مؤكدا نعمل على إعداد قانون النفط والغاز للمضي في تشريعه.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم.

وفور وصوله عقد مسرور بارزاني اجتماعا مع السوداني، بحث حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

في غضون نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر رسمية قولها، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلا إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن طلبا رسميا أرسل إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان و "سيستأنف الضخ في الساعات القليلة المقبلة".