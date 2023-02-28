بغداد واربيل تتفقان على حصة اقليم كوردستان في موازنة 2023

شفق نيوز/ كشف عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيثم المياحي، يوم الثلاثاء، عن توصل اربيل وبغداد الى اتفاق نهائي حول حصة الاقليم في موازنة 2023.

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز "بعد الاجتماعات التي أجراها وفد حكومة اقليم كوردستان في بغداد مع الحكومة الاتحادية وخاصة في الزيارة الاخيرة توصل الجانبان الى تحديد حصة اقليم كوردستان في موازنة 2023".

واشار الى ان "النسبة المتفق عليها لحد الان هي 12.67%"، مضيفا "جرى خلال الاجتماعات الاتفاق على حل المشاكل التي أخرت موازنة 2023 والتي تتجدد في كل فترة وتتمثل بالنفط والغاز ورواتب البيشمركة ومستحقات المكون الكوردي، اضافة الى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان وهذا ما اتفقنا عليه".

واكد المياحي ان "من مصلحة الجميع انهاء الخلافات والدخول تحت قبة البرلمان من اجل التصويت والبدء في تقديم الخدمات للشارع العراقي".

وتعد حصة اقليم كوردستان ورواتب قوات البيشمركة وقانون النفط والغاز وإشكالات أخرى عقبة تجدد كلما بدأت المفاوضات لإعداد الموازنة الاتحادية العامة السنوية، وعادة ما تنتهي باتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تمرير قانون الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.