"بغداد منصة اقتصادية للرباط في المنطقة".. تفاصيل لقاء عراقي - مغربي

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء فؤاد حسين بناصر بوريطة في مقر وزارة الخارجية المغربية، حيث أكد الوزير بوريطة أهمية زيارة فؤاد حسين إلى المغرب، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك وهيكلة التعاون بين البلدين.

كما شدد الوزير بوريطة في بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية أن يكون العراق منصة اقتصادية للمغرب في المنطقة، وأن تكون المغرب منصة استثمارية للعراق على المستوى الأفريقي.

وفي هذا السياق، أبدى الوزير بوريطة ترحيبه بانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، معتبراً أن ذلك سيعطي زخماً للعلاقات الثنائية المهمة.

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن سعادته بزيارته الثانية إلى المملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً الحاجة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص المتاحة عبر التعاون في إطار اللجنة المشتركة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك المال، الصناعة، السياحة، والتجارة، بالإضافة إلى العمل المشترك في الساحة الإفريقية.

وبحث الجانبان، القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث أعرب فؤاد حسين عن تطلع العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة، معرباً عن أمله بمشاركة فعالة من المملكة المغربية. كما شدد على أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، مشيراً إلى أن العراق اكتسب خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب.

وفي إطار تعزيز التبادل الثقافي والرياضي، أكد الجانبان ضرورة تشجيع الزيارات الرسمية بين الوفود الحكومية، إلى جانب دعم الاستثمارات ورجال الأعمال.

كما ناقش الجانبان، وفق البيان، إمكانية التعاون في مجال الرياضة والشباب، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع.

واتفق الوزيران على أهمية استثمار إمكانيات الجاليات العراقية والمغربية في الخارج، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في دعم مسيرة التنمية في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العراقي-المغربي، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وفق البيان.