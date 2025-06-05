بغداد في الصدارة.. مفوضية الانتخابات: أكثر من 21 مليون عراقي حدثوا بياناتهم
2025-06-05T07:35:39+00:00
شفق نيوز/ كشفت مفوضية الانتخابات، عن أحدث
ارقام تحديث البيانات من قبل المواطنين المشمولين بالانتخاب، ليكون المجموع منذ
اذار/ مارس الماضي ولغاية يوم أمس، أكثر من 21 مليون شخص.
وبحسب وثيقة نشرتها المفوضية، والتي تشمل اعداد
المحدثين لبياناتهم، من الفترة 25 اذار/ مارس الماضي، وحتى 4 حزيران/ يونيو
الجاري، هو 21 مليونا و147 ألفا و292 شخصا.
وتصدرت العاصمة
بغداد، القائمة بجانبيها الكرخ والرصافة، حيث بلغت قرابة 3.5 مليون محدث، وتلتها
نينوى بأكثر من مليوني محدث.