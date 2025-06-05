بغداد في الصدارة.. مفوضية الانتخابات: أكثر من 21 مليون عراقي حدثوا بياناتهم

بغداد في الصدارة.. مفوضية الانتخابات: أكثر من 21 مليون عراقي حدثوا بياناتهم
2025-06-05T07:35:39+00:00

شفق نيوز/ كشفت مفوضية الانتخابات، عن أحدث ارقام تحديث البيانات من قبل المواطنين المشمولين بالانتخاب، ليكون المجموع منذ اذار/ مارس الماضي ولغاية يوم أمس، أكثر من 21 مليون شخص.

وبحسب وثيقة نشرتها المفوضية، والتي تشمل اعداد المحدثين لبياناتهم، من الفترة 25 اذار/ مارس الماضي، وحتى 4 حزيران/ يونيو الجاري، هو 21 مليونا و147 ألفا و292 شخصا.  

وتصدرت العاصمة بغداد، القائمة بجانبيها الكرخ والرصافة، حيث بلغت قرابة 3.5 مليون محدث، وتلتها نينوى بأكثر من مليوني محدث.

بغداد في الصدارة.. مفوضية الانتخابات: أكثر من 21 مليون عراقي حدثوا بياناتهم
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