بغداد.. رئيسا الجمهورية والبرلمان يجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كل على حدا مع رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وصلت بغداد صباح اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تزور ميلوني أربيل، عقب انتهاء محادثاتها في بغداد.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق القوي شرط لازدهار الشرق الأوسط، وأناعتبار الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي.