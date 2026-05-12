بغداد.. رسالة دعم أوروبية لحكومة الزيدي "المرتقبة"

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سمتنر، الذي سلّمه رسالة من دول الاتحاد تعبر عن دعمها ومساندتها للحكومة الجديدة، والعمل معها في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء تناول بحث آفاق علاقات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية بما يعزز المصالح والمنفعة المتبادلة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية، وحفظ الأمن الإقليمي والدولي.