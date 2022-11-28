بغداد.. دعوى قضائية ضد الكاظمي وترامب وبومبيو والسفير الأمريكي

شفق نيوز/ رفعت عائلة القيادي الراحل بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو.

وأظهرت الوثيقة رفع دعوى من عائلة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس ضد ترامب وبومبيو والكاظمي بصفته رئيسا لجهاز المخابرات عندما اغتيل المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليمان، وتشير الدعوى إلى اتهامهم بالاشتراك في عملية اغتيال المهندس وسليماني.

وورد في الدعوى اسم السفير الأمريكي دون تحديد اسم أي سفير، هل هو السابق "ماثيو تولير" أم السفيرة الحالية "إلينيا رومانوسكي".

وكان محمد حسن جعفر شقيق أبو مهدي المهندس أبرز الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية.

من جانبه قال مديرية الحشد الشعبي في بيان، إن أنصار "قادة النصر"، نظموا وقفة أمام محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد.

وجرى خلال الوقفة، بحسب بيان الحشد، استذكار حادثة اغتيال المهندس وسليماني فجر يوم الثالث من كانون الثاني من عام 2020، مبينا أن عائلة المهندس قامت برفع دعوى قضائية ضد عدد من المتورطين والمتهمين وعلى رأسهم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

ومطلع شهر تشرين الثاني الجاري، دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، نظيره العراقي الى الاسراع بمحاكمة المتورطين بعملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني.