سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تؤكد حرصها على تعاون "وثيق" مع واشنطن في جميع المجالات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-07T15:49:47+0000
بغداد تؤكد حرصها على تعاون "وثيق" مع واشنطن في جميع المجالات

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأربعاء، حرص الحكومة على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات.

ودعا حسين خلال تصريحات صحفية ضمن الحوار الاستراتيجي، الذي عقد مع نظيره أنتوني بلينكن، إلى "تعزيز مشاريع الشراكة مع واشنطن في مختلف المجالات الحيوية"، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على تحقيق أمنها في مجال الطاقة".

وشدد على أهمية "الشراكة في مجال الاستثمار بين بغداد وواشنطن، على مختلف القطاعات"، مطالبا الولايات المتحدة، بـ"تعزيز الشراكة العراقية-الأميركية من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وتتضمن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، مناقشة قضايا تتعلق بالأمن والطاقة والاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال الثقافة والتعليم.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.

related

إيران تجدد نفيها: لم ندعم مستهدفي القواعد الأميركية في العراق

Date: 2021-03-15 05:56:04
إيران تجدد نفيها: لم ندعم مستهدفي القواعد الأميركية في العراق

الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

Date: 2021-04-04 16:08:10
الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

Date: 2020-06-12 17:34:32
أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Date: 2021-04-07 15:16:16
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

Date: 2021-04-07 15:36:35
واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

Date: 2019-11-16 19:06:22
وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

Date: 2019-12-25 09:14:47
منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس