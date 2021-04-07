بغداد تؤكد حرصها على تعاون "وثيق" مع واشنطن في جميع المجالات

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأربعاء، حرص الحكومة على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات.

ودعا حسين خلال تصريحات صحفية ضمن الحوار الاستراتيجي، الذي عقد مع نظيره أنتوني بلينكن، إلى "تعزيز مشاريع الشراكة مع واشنطن في مختلف المجالات الحيوية"، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على تحقيق أمنها في مجال الطاقة".

وشدد على أهمية "الشراكة في مجال الاستثمار بين بغداد وواشنطن، على مختلف القطاعات"، مطالبا الولايات المتحدة، بـ"تعزيز الشراكة العراقية-الأميركية من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وتتضمن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، مناقشة قضايا تتعلق بالأمن والطاقة والاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال الثقافة والتعليم.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.