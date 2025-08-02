بغداد تؤكد تجنب الصراعات وتبحث حماية حقول كوردستان

شفق نيوز– بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، يوم السبت، على ضرورة تعزيز موقف العراق بتجنب الصراعات الخارجية، فيما تم بحث مجريات التحقيق بالاستهدافات الأخيرة التي تعرضت لها الحقول النفطية في إقليم كوردستان وسبل حمايتها.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي التقى حسين، وتم استعراض آخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة، فضلاً عن بحث تعزيز علاقات العراق الخارجية، وفقاً لما رسمته الدبلوماسية العراقية وتوجهات الحكومة العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة.

وثمن الأعرجي، بحسب البيان، دور وزارة الخارجية في التعاطي مع الملفات الدولية على ضوء موقف العراق الثابت من الملفات والقضايا على الساحة الدولية.

وأضاف البيان، أن الجانبين جددا التأكيد على تعزيز موقف العراق الرسمي القاضي بتجنب الصراعات الخارجية، وانتهاج مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الأزمات الدولية.

وأشار إلى أن الأعرجي بحث مع حسين، مجريات عمل اللجنة الأمنية المشتركة التي تشكلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلقة باستهداف الحقول النفطية في إقليم كوردستان، والمخرجات التي ستتمخض عنها، وسبل حماية الحقول النفطية في الإقليم.