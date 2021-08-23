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بغداد توفد وزيري الخارجية والدفاع لموسكو.. وقمة روسية عراقية مرتقبة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-23T10:54:16+0000
بغداد توفد وزيري الخارجية والدفاع لموسكو.. وقمة روسية عراقية مرتقبة

شفق نيوز / توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، فيما شارك وزير الدفاع جمعة عناد بالمعرض التقني العسكري الدولي المنعقد في موسكو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة وزير الخارجية إلى موسكو، تأتي لغرض عقد اجتماعات اللجنة العراقية -الروسية المشتركة".

ومنذ أكثر من شهرين، أعلنت موسكو استعدادها لاحتضان اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في موسكو، التي من شأنها أن تنمي مستوى التعاون على مختلف المجالات والصعد.

وكانت العاصمة بغداد، قد احتضنت في 25 نيسان 2019، اجتماعات اللجنة العراقية الروسية الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين.

في سياق متصل، رأسَ وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو.

ووفق بيان لوزارة الدفاع العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، شارك عناد، في المعرض الروسي الذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، للفترة من ٢٢ لغاية ٢٨ آب ٢٠٢١".

وانطلقت أعمال المعرض الروسي، بحضور (١٧) وزير دفاع و(٢٥) رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة (٥٠) دولة وأكثر من (١٠٠) شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء.

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