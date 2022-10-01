بغداد توجه بمعالجة فورية للسدود بإقليم كوردستان لمواجهة الأزمة المائية

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، عن توجيه دوائر الوزارة لحل جميع التحديات التي تواجه السدود في اقليم كوردستان، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة المائية.

وقال الحمداني في مؤتمر مشترك مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني، عقده في محافظة السليمانية، وتابعته وكالة شفق نيوز "نشكر الوزيرة على دعوتنا لزيارة السليمانية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه وزارتيّ الزراعة الاتحادية والكوردستاني ناقشنا كل الأمور التي من الممكن تقديم الدعم لها من الوزارة الاتحادية".

وأضاف "ناقشنا موضوع تأهيل سد دربنديخان والمشاكل التي يعاني منها واستمعنا الى تقرير مفصل من قبل مدير السد والتحديات التي يواجهها السد في ظل نقص الايرادات المائية، ووجهنا دوائرنا في بغداد لاتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع هيئة السدود في اقليم كوردستان لحل كل الإشكالات".

ولفت الحمداني الى ان "سد دربنديخان استراتيجي سيادي يخدم كل العراق وليس فقط اقليم كوردستان لذلك الوزارة الاتحادية حريصة كل الحرص على ادامة كل السدود في اقليم كوردستان ونحن مسؤولون عن ادامتها بالتنسيق مع الاقليم".

وتابع "استمعنا لجميع المشاكل ووجهنا دوائرنا لمعالجتها العاجلة بأسرع وقت لمواجهة أزمة المياه".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل الان مع اقليم كوردستان لحفر ابار في المناطق النائية ضمن إدارة زاخو للاستفادة من المياه الجوفية".