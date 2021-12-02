بغداد تنفي تجميد الكاظمي لصلاحيات "أمينها"

شفق نيوز/ نفت امانة بغداد، يوم الخميس، قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجميد صلاحيات أمينها المعمار علاء معن.

وقالت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تنفي فيه امانة بغداد تلك المعلومات المظللة تشجب الهجمة غير المهنية والتي تستهدف الاساءة لامينها المعمار علاء معن الذي عكف على تنفيذ مشروع نهضة بغداد باشراف رئيس الوزراء".

وأضافت، ان "هذه الاشارات نفذت بالاعتماد على إيرادات أمانة بغداد الذاتية التي لم تكلف الدولة أي مبالغ مالية مثل تطوير شوارع الفلاح والصناعة والشباب والمقبرة الملكية وشارع السعدون وشارع الجمهورية واكساء وتطوير عدد من المحلات السكنية يضاف اليها الاشراف على تأهيل أيقونة بغداد زقاق المتنبي عبر ادارة الموارد بشكل مهني والحد من الفساد والسعي لتطبيق الاتمتة والتحول الرقمي الالكتروني لانظمة ودوائر امانة بغداد وكذلك خلق فلسفة الإزالة الطوعية للتجاوزات والتشوهات المنتشرة في المشهد الحضري للمدينة وتنفيذ ٤ نوبات عمل في قطاع النظافة وخلق مساحة من التلاحم بين المواطن والأمانة".

وتابع البيان ان "امانة بغداد استطاعت الوقوف بوجه من يريد استباحة اراضي الدولة والاستيلاء عليها ومنع استباحة الأراضي الخضراء". وبين أن "هناك (35) مشروعاً قيد الانجاز تضم اعمال تطوير واكساء واسعة ببغداد بالاضافة الى حملة اعمار واسعة في مدينة الصدر تبدأ ب (11) قطاعا وكذلك تطوير الساحات كان آخرها ساحة الوثبة وفتح الشوارع المغلقة وازالة السيطرات في شارع الصدرية بمقترح من امين بغدادبعد تطويره واكسائه وخلق مساحات من الجمال وإصلاح (292) تخسفاً استعداداً للأمطار".

واضاف ان "امانة بغداد ستقاضي الجهات المغرضة والصفراء والتي تتناقل المعلومات المغلوطة لأغراض الضغط والابتزاز لمؤسسات الدولة".