بغداد تناقش مع انقرة قرار تمديد ارسال القوات التركية إلى العراق

شفق نيوز - بغداد

صرح وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى البلاد.

وصادق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء 21 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لثلاث سنوات إضافية، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وفقا لوكالة لما نشرته وكالة "الأناضول".

جاء ذلك في حديث للصحفيين على هامش وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتطوير الحي الدبلوماسي في العاصمة بغداد الذي يضم دار سكن السفير الفلسطيني.

وردا على سؤال بشأن قرار البرلمان التركي أجاب حسين قائلا: نحن نجري مناقشات مع تركيا بهذا الصدد، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "جيدة".

يشار إلى أن العمل في مشروع تأهيل وتطوير الحي الدبلوماسي في بغداد تم البدء به في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، وتبلغ مساحته نحو 3000 دونم بواقع 78 قطعة، وقد تم إشغال 40 قطعة فعليا لسفارات بعض الدول العاملة في العراق.