بغداد تمهل اللبنانيين أسبوعاً للعودة المجانية وتنذرهم: سنفرض غرامة إقامة

شفق نيوز/ أمهلت السلطات العراقية، يوم السبت، المواطنين اللبنانيين المتواجدين في عدد من المحافظات، أسبوعاً واحداً للعودة إلى بلادهم مجاناً، فيما أكدت أن يوم 20 شباط الجاري، سيتم فرض غرامة "مخالفة الإقامة" على المتبقين منهم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات العراقية أبلغت اللبنانيين الموجودين في البلاد، بأن الأسبوع الحالي هو آخر مدة لهم للسفر المجاني إلى بلادهم".

وأضاف أن الإقامة المجانية الممنوحة اللبنانيين ستنتهي في يوم 20 شباط الحالي، ومع انتهاء فترة الإقامة المجانية سيتم بعدها فرض رسوم وغرامات مالية من قبل وزارة الداخلية على اللبنانين المتواجدين حاليا في العراق".

وأشار المصدر، إلى أن "اللبنانيين الموجودين في العراق يتراوح عددهم بين 5-7 الاف، موجودين في عدد من المحافظات وأكثرهم في كربلاء والنجف"، موضحاً أن "هؤلاء وصلوا إلى العراق أثناء الحرب الأخيرة بين إسرائيل ولبنان".

وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوية والبرية أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وصلت أول وجبة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد، وفي حينها قال مصدر مطلع في المطار لوكالة شفق نيوز، إن "ما بين 50 إلى 70 جريحاً لبنانياً وصلوا مطار بغداد في الساعة التاسعة من مساء اليوم مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية".

وأضاف أنه "تم استلام الجرحى من قبل لجنة تابعة للعتبة الحسينية وجرى نقلهم إلى مستشفيات العتبة"، مؤكداً أن "هناك وجبة أخرى من الجرحى غير معلوم وقت مغادرتهم لبنان ووصلهم إلى العراق".

وبعدها توالت وجبات النازحين اللبنانيين بالتوافد على العراق وتوزعوا بين محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد وديالى والبصرة ومحافظات أخرى.