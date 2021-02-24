بغداد تكلف قائداً عسكرياً لإدارة محافظة ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن تكليف بغداد لقائد عسكري لتولي المهام الإدارية والأمنية في محافظة ذي قار التي تشهد احتجاجات، لإقالة المحافظ الذي تتهمه بالفساد وسوء الإدارة.

ويقترب محتجو الناصرية من تحقيق أحد أبرز مطالبهم، بعد تأكيد نيابي بقرب صدور قرار تغيير محافظ ذي قار ناظم الوائلي، بعد وعد قطعه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لنواب المحافظة.

القرار المرتقب جاء بعد سقوط ثلاث ضحايا وأكثر من 60 جريحاً، بينهم قوات أمنية، خلال الصدامات التي شهدتها المحافظة لليوم الثالث على التوالي، بحسب مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز.

ومن المقرر أن يزور وفد عسكري رفيع، الخميس محافظة ذي قار، يتألف من وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية الفريق الركن عبد الغني الاسدي، وقادة أمنيين وعسكريين، لبحث التطورات في المحافظة الجنوبية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الوفد سيصطحب معه اللواء الركن عبدالكريم الشويلي الذي سيتولى مهامه كحاكم عسكري لإدارة شؤون المحافظة للفترة الحالية، بالتشاور مع نائب المحافظ لحين حسم منصب المحافظ".

وقال النائب عن محافظة ذي قار، ناصر تركي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعد نواب المحافظة، بصدور قرار بتغيير المحافظ، ناظم الوائلي، خلال اليومين المقبلين".

وتابع تركي، أن "نواب المحافظة خولوا الكاظمي في اختيار المحافظ، بعيداً عن تدخل الأحزاب في عملية الاختيار"، مؤكدا أن "المرشحين لمنصب المحافظ لن يكون بينهم أحد النواب الحاليين عن ذي قار".