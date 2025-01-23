بغداد تكشف مصير الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، إن إليزابيث تسوركوف، الباحثة في جامعة برينستون محتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية وتعمل بغداد على تحريرها.

وأوضح حسين، لمراسل موقع أكسيوس الإخباري، أن الباحثة التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية المحتجزة كرهينة لدى جماعة مسلحة عراقية على قيد الحياة".

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي يعمل من أجل تحريرها.

وسافرت تسوركوف إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/مارس الماضي

وفي مطلع تموز/يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".