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بغداد تكشف "توجهاً عربياً" للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية وعمّان تعلن موعد تزويد العراق بالكهرباء

Category: سیاسة

Date: 2022-06-06T13:33:15+0000
بغداد تكشف "توجهاً عربياً" للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية وعمّان تعلن موعد تزويد العراق بالكهرباء

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الإثنين، عن توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية التي تدور رحى الحرب فيها منذ اكثر من 100 يوم.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيريه الاردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري في العاصمة بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، "بحثنا انعكاسات الأزمة الأوكرانية على دول المنطقة وقضية الطاقة، وهناك توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية".

وأضاف، "بحثت مع وزيري خارجية مصر والأردن سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث". من جانبه قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، "نعمل على تجاوز مختلف التحديات الإقليمية وندعم العراق بكل قدراتنا".

وتابع، "اتفقنا مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل، وحققنا 90 بالمئة في إطلاق المدينة الصناعية".

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، "نتطلع إلى استمرار التنسيق مع بغداد وعمّان لتعزيز الأمن القومي العربي"، مشيراً الى أن "هناك إرادة سياسية لتعزيز التعاون المصري العراقي الأردني".

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