بغداد تعلن استعدادها لاحتضان المفاوضات السياسية بين إيران والسعودية

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، استعداد البلاد لتوفير الأرضيات اللازمة لإطلاق "المفاوضات السياسية" بين إيران والسعودية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وفق بيان أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وشكر وزير الخارجية الإيراني، السلطات العراقية، على جهودها في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، ودعا الحكومة العراقية إلى متابعة ما تبقى من قضايا الحج.

ووفقاً للبيان، أكد وزير الخارجية العراقي، استعداد الحكومة العراقية لـ"التمهيد لبدء المحادثات السياسية بين طهران والرياض في بغداد"، معربا عن أمله أن "تؤدي هذه المحادثات إلى تطورات إيجابية، واستئناف العلاقات بين البلدين المهمين في المنطقة".