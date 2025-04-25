بغداد تعلق على مقتل عراقي في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، أنها تتابع مقتل مواطن عراقي في سوريا، وان المعلومات الاولية تشير الى أن هذا الحادث يحمل "طابعاً جنائياً".

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إنها "تتابع ومن خلال سفارة جمهورية العراق في دمشق، وباهتمام بالغ، ملابسات الحادث المؤسف الذي اودى بحياة المواطن العراقي (حيدر الزاملي) في منطقة (الكسوة) بالجمهورية العربية السورية".

وأكدت الوزارة أنها "تولي هذا الملف اهميةً قصوى، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة لاستجلاء الحقائق وضمان تحقيق العدالة".

ووفقا للبيان، فإنه "وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، تشير الدلائل إلى أن الحادث يحمل طابعاً جنائياً".

كما أشارت الوزارة في بيانها، الى أن "السفارة العراقية في دمشق تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات السورية المعنية لمعرفة فيما إذا كانت هناك دوافع اخرى، ومستمرة بتقصي الحقائق بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك جمع الادلة والمعلومات القضائية اللازمة".

وتابع البيان القول إن "السفارة تواصل التنسيق مع العائلة السورية التي كانت الضحية مرتبطا بابنتهم".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد تداولت مؤخراً قصة شاب عراقي يُدعى "حيدر الزاملي" ذهب الى سوريا للقاء زوجته السورية هناك إلا أنه قتل على أيدي مجهولين بعد تعرضه للاختطاف، وجرى تشييع جثمانه في مدينة النجف.

وقد أثارت حادثة مقتل "الزاملي" ردود أفعال غاضبة من قبل مدونين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة والسلطات المعنية بمتابعة هذا الملف، وعدم تسويفه.