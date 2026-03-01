بغداد.. تظاهرتان تنديدا باغتيال خامنئي إحداها قرب المنطقة الخضراء (صور)

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، يوم الأحد، تظاهرات منددة باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي بالقصف الأميركي الإسرائيلي على إيران.

حيث أنطلقت أول تظاهرة في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وفيها رفع المتظاهرون صور خامنئي، ونددوا بالقصف، وفقا لصور مرفقة أدناه بعدسة وكالة شفق نيوز.

وفيما كانت تظاهرة مدينة الصدر قبل مغرب اليوم، أنطلقت قبل قليل تظاهرة أخرى، قرب الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء، وهي أيضا للتنديد بقصف إيران واغتيال القادة فيها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.