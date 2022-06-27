بغداد تطلع الرياض وعمّان على مخرجات زيارة الكاظمي للسعودية وإيران

شفق نيوز / أطلع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، على مخرجات زيارة رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، إلى كل من جدة وطهران.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية، أجراها الوزير العراقي، بنظيريه السعودي والأردني، بحثوا خلالها تطوير العلاقات بالمُستوى الثنائيّ بين الدول الثلاث بما يساهم في تحقيق المزيد من شراكة الفُرص ومُواجهة التحديات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتطرق حسين، خلال المكالمتين الهاتفيتين، إلى مُجمل التطورات على المُستوى الإقليميّ، ودور العراق في إتمام مساعيّه البنّاءة في تعزيز الحوار واستمرار التنسيق والتعاون".

وأشار إلى أهمِّ مُخرجات زيارة الكاظمي، والوفد المُرافق له، إلى السعودية وإيران، مؤكداً "مسار الحوار المفتوح بين الجانبين وأهميته على مُستوى المنطقة لِما يكرسه من استقرار وتوازن.

وكان الكاظمي، قد أجرى زيارتين إقليميتن خاطفتين، استهلها بمدينة جدّة السعودية، مساء السبت، والتقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه بعدها إلى العاصمة طهران، ظهر الأحد، وكان في استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشاد قادة البلدين، بدور العراق في البارز في المنطقة، وجهوده في ترسيخ السلام والتهدئة عبر الحوار البناء، وبما يعزز من مكانته الإقليمية والدولية.