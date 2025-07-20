بغداد تطالب أنقرة بزيادة الإطلاقات لمواجهة "أصعب سنة مائية"

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، يوم الأحد، أن العراق يمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع، مشدداً على الحاجة الملحة لزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات المائية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى العراق، أنيل بورا إنان، وركز خلاله على التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات.

وأوضح ذياب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية للتكيف مع حالة الجفاف بتنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها ومنع الزراعة الصيفية والاكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة.

وشدد ذياب على ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث، والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على إنعاش الأهوار والحفاظ على إرثها البيئي والأيكولوجي.

من جانبه، أعرب السفير التركي، بحسب البيان، عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ مشاريع سدود حصاد المياه بتقنيات متطورة.

كما أشاد السفير بكفاءة الشركات التركية وقدرتها على الإسهام في مشاريع البنى التحتية العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين مؤخراً.

وأكد السفير التركي، نقل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في العراق نتيجة شح المياه إلى حكومته في أنقرة.

كما قدم السفير التركي، وفق البيان، التعازي للشعب العراقي أجمع والمواساة لأسر شهداء وجرحى فاجعة الكوت.

هذا وحضر اللقاء الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة.