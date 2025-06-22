بغداد تطالب أنقرة بالإطلاقات المائية واستئناف تصدير النفط والأخيرة تطلق "وعداً"

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، تطورات الحرب على إيران والقضايا الثنائية المتعلقة بالمياه وتصدير النفط.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التصعيد الحاصل نتيجة الحرب على إيران، واستهداف المنشآت النووية يوم أمس السبت.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك للحد من توسّع رقعة الصراع، وضرورة دعم المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها.

وفي إطار العلاقات الثنائية، ناقش فؤاد حسين ملف الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في كميات المياه القادمة من تركيا.

وقد وعد الوزير التركي، هاكان فيدان، بالتدخل لدى الجهات المعنية في بلاده لمتابعة هذا الملف بما يضمن مصلحة الطرفين.

كما بحث الجانبان ملف تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، حيث شدد فؤاد حسين على أهمية التسريع في التنسيق الفني والإداري لاستئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالنظر إلى الأثر الكبير لهذا الملف على الاقتصاد العراقي، في ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد فؤاد حسين استعداد العراق للتعاون الكامل في هذا الإطار بما يعزز المصالح المشتركة.