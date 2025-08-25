بغداد تطالب الرياض بالإفراج عن معتقليها وتبحث مع طهران تنفيذ الاتفاق الأمني

شفق نيوز- بغداد/ الرياض

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، مع نظيريه، السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني عباس عراقجي، كل على حدة، سبل تطوير العلاقات وأهمية تعزيز التعاون المشترك، وبينما طالب الرياض بالإفراج عن المعتقلين العراقيين، أكد مع عراقجي أهمية تنفيذ الاتفاقات المشتركة وخاصة "الاتفاق الأمني الثنائي".

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين التقى فيصل بن فرحان، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضافت "كما تمت مناقشة ضرورة عقد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن، لما لها من دور في ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق".

وأشارت إلى أن "الوزير حسين سلم رسالة خطية إلى وزير الخارجية السعودي، تضمنت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على متابعة هذا الملف بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين".

وفي لقاء منفصل، ذكرت الخارجية في بيان آخر، أن "فؤاد حسين التقى عباس عراقجي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة".

وذكرت أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأشاد الوزير الإيراني، بحسب البيان، "بجهود الحكومة العراقية في إنجاح مراسم زيارة الأربعين، معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظي به الزائرون الإيرانيون".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين بحثا إمكانية عودة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في إطار المساعي الرامية إلى دعم الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز الاستقرار".

من جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى جوانب أخرى في لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العراقي فؤاد حسين بالقول إن "الجانبين أدانا بشدة جرائم الكيان الصهيوني المتمثلة في حرمان أهالي غزّة المظلومين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء والماء والدواء".

وأضافت الوكالة، أن "الجانيبن أكدا على ضرورة تحرك عملي من الدول الإسلامية والعربية لإنهاء هذا الحصار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، ووقف عمليات الإبادة الجماعية، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم".

وتابعت "كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا أهمية توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، وتنفيذ الاتفاقات المشتركة بالكامل، وخاصة الاتفاق الأمني الثنائي، إلى جانب استكمال مشروع خط السكك الحديدية شلامجة-البصرة".