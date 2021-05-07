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بغداد تضغط على ذي قار لمنع إقالة مسؤولين حكوميين تابعين لجهتين

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T14:10:38+0000
بغداد تضغط على ذي قار لمنع إقالة مسؤولين حكوميين تابعين لجهتين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تعرض رئيس الحكومة المحلية أحمد الخفاجي لضغوط مركزية بشأن تغيير مديري دوائر في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المحافظ تلقى اشعارا مركزيا من بغداد بعدم التقرب من 5 دوائر حكومية في المحافظة وعدم إقالة مسؤوليها"، لافتا إلى أن " هذه الدوائر مغطاة من قبل مديري القرار السياسي في البلاد".

وأشار إلى أن "الدوائر الخمس، هي الصحة والكهرباء والتربية والتجارة والنفط".

وأوضح المصدر أن "هذه الدوائر يرأسها مسؤولون تابعون للتيار الصدري وحزب الدعوة الاسلامية".

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