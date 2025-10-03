بغداد "تصدرت" المحافظات.. شبكة متخصصة تسجل 301 مخالفة انتخابية

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، يوم الجمعة، عن رصد 301 مخالفة قانونية في الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي.

وقال جتو، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بغداد تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرتكبة قبل بدء الحملة، وشملت المخالفات نشر الإعلانات الصورية، وزيارات المرشحين إلى دوائر الدولة واللقاء بالموظفين أثناء الدوام الرسمي، واستخدام ممتلكات الدوائر الحكومية، فضلاً عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين مختلفة، واستغلال النفوذ، ونشر الكراهية".

وأضاف أن "الشبكة ستقوم بإعداد تقرير مفصل ونشره عن هذه المخالفات تحت عنوان (المخالفات قبل بدء الحملة الدعائية للانتخابات)"، مشيراً إلى أن "المخالفين سيتم محاسبتهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق القوانين المعمول بها".

وأشار جتو، إلى أن "هناك أكثر من 6300 مراقب من مختلف الجهات المعنية سيكون موجوداً"، موضحاً أنه "للشبكة دوراً رئيسياً خلال سير الحملة الدعائية إضافة إلى يوم الاقتراع".

وانطلقت صباح يوم الجمعة، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، وقرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.