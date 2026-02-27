بغداد "تشكر" طهران لاطلاعها على مجريات "مفاوضات جنيف"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، أن الوزير فؤاد حسين، بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مستجدات المفاوضات مع الوفد الأميركي التي عُقدت في جنيف أمس الخميس.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "استعرض عراقجي خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين مجمل التطورات المتعلقة بسير المباحثات، موضحاً مضمون النقاشات التي جرت، والخطوات المقبلة، فضلاً عن التوقيتات المتوقعة لاجتماعات اللجان الفنية ولجنة المفاوضات".

وأضاف البيان، أن "فؤاد حسين أعرب عن شكره وتقديره لإطلاعه على مجريات المفاوضات، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته مباحثات جنيف، ومؤكداً أهمية استمرار الحوار بوصفه المسار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة".

كما شدد الجانبان – وفق البيان - على أن "المفاوضات تمثل السبيل الأنسب لحل المشكلات، مؤكدين ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على "مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة الحساسة المقبلة".

وكان عراقجي قد أكد أن محادثات جنيف أمس الخميس، كانت واحدة من أكثر المحادثات جدية، كاشفاً عن اجتماع آخر سيكون يوم الاثنين المقبل.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية عقب جلسة المحادثات، تابعتها وكالة شفق نيوز: "حققنا تقدماً جيداً في الملف النووي ورفع العقوبات وهناك اتفاق على بعض النقاط وخلافات أيضاً، ولدينا مناقشات فنية في فيينا الاثنين المقبل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكمل عراقجي قائلاً: "عبرنا بوضوح عن مطلبنا بشأن رفع العقوبات الأميركية وعقوبات مجلس الأمن وما ينبغي القيام به وعملية تخفيفها، وكل طرف يحتاج للتشاور مع حكومته"، مؤكداً أن "هذه المحادثات كانت الأكثر جدية وأحرزنا تقدماً جيداً".

وانطلقت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أمس الخميس في مدينة جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة رابعة.