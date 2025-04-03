بغداد تساند دمشق وتطالب بوقف الغارات والتوغل الإسرائيلي في سوريا

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، الغارات والتوغل الإسرائيلي في سوريا، وبينما أعلنت وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري، طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي واستهدفت مناطق عدة في سوريا ليل الأربعاء - الخميس، بما في ذلك الهجوم على مطار حماة، كما تدين التوغل المتكرر لقوات الاحتلال في الأراضي السورية".

واعتبر بيان الخارجية، أن "هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، تؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومة الاحتلال، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للدول".

وتابع البيان، أن "العراق يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، واحترام حقوق الشعوب في العيش بأمن وسلام".

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أعلنت ليل الأربعاء الخميس، حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في أنحاء البلاد.

وقالت في بيانها: "في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وفي وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وأفادت وسائل إعلام، مساء أمس الأربعاء، بأن انفجاراً ضخماً هزّ العاصمة السورية دمشق، كما تم استهداف محيط مطار عسكري في ريف حمص، بغارة إسرائيلية.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن طائرات الجيش شنت هجمات في دمشق، وقصفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة ما أدى إلى انفجار ضخم في العاصمة السورية.

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضاً محيط مطار الـT4 العسكري بريف حمص، مضيفة أن طيراناً حربياً يعتقد أنه إسرائيلي يحلق في أجواء حماة.