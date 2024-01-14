بغداد ترسل 615 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بإرسال 615 مليار دينار من الحكومة الاتحادية في بغداد، لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال جلسته المنعقدة حالياً، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كوردستان".

يأتي هذا بعد مباحثات أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين في بغداد بشأن موازنة ورواتب شعب كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية اليوم ارسال جزء من موازنة الإقليم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان أمس السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال آية الله محمد باقر الحكيم.

ودعا نيجيرفان بارزاني، خلال الحفل التأبيني القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.