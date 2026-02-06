بغداد ترحب بمفاوضات مسقط: خطوة إيجابية لخفض التصعيد

شفق نيوز- بغداد

رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، بالمفاوضات التي جرت بيت إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، معتبرةً إياها خطوة إيجابية باتجاه خفض التصعيد وتعزيز فرص الحوار.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم العراق الكامل للجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية وسيلةً لحل الخلافات.

كما ثمّنت الخارجية العراقية، الدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان في استضافة هذه المفاوضات وتيسير أجواء التفاهم، مشيرةً إلى أن هذا الدور يعكس نهج السلطنة الداعم للاستقرار الإقليمي.