بغداد ترحب بقرار اسبانيا بشأن تحديث نصائح السفر إلى العراق

شفق نيوز - بغداد

أعربت وزارة الخارجية، يوم الخميس، عن ترحيب العراق بقرار إسبانيا حول تحديث نصائح السفر إلى العراق بما يتماشى مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا القرار صدر استناداً إلى إشادة الحكومة الإسبانية بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار الذي يشهده العراق في مختلف المدن والمحافظات.

وثمن البيان "هذا الموقف الإيجابي من مملكة إسبانيا، الذي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة الأمنية في العراق، ويعزز توجهات الحكومة العراقية في ترسيخ الشراكات الدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي مع الدول الصديقة".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا التطور يعكس عمق العلاقات بين العراق وإسبانيا والدول الأوروبية عامةً، ويشكّل دافعًا لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في تعزيز حضور العراق ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية".

وكانت السفارة العراقية في مدريد قد ناشدت في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الجهات الأسبانية لتعديل نصائح السفر وتذليل الصعوبات عن المواطنين الإسبان لزيارة العراق.