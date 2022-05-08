بغداد تدين بشدة الحادث "الارهابي" في مصر

شفق نيوز/ دانت الحكومةُ العراقية، اليوم الاحد، وبشدة الحادث "الإرهابيّ" في مصر.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حكومة العراق تعرب عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، والذي أودى بحياة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية بينهم مدنيين،وجرح آخرين.

وأكدت الوزرة "موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوَره، ووقوفنا مع المجتمَع الدولي في مواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

وقال البيان أيضا، "نشاطر أشقاءنا المصريين حكومة وشعبا ألم الحزن في هذه الأوقات، ونقدم تعازينا القلبية الصادقة، وخالص موَاساتنا".

وأفاد الجيش المصري في بيان له بأن القوات المسلحة أحبطت هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وقتل في الهجوم 11 جنديا مصريا بينهم ضابط إثر تصديهم لهجوم شنته "عناصر تكفيرية" بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.