بغداد تدعو طهران للعودة "العاجلة" إلى مسار المفاوضات

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، وبينما شدد حسين، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على إيران، دعا إلى "العودة العاجلة" إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة إسطنبول.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيّما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وناقش الوزيران، وفق البيان، الآثار المترتبة على هذا التصعيد، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية وخطر اتساع رقعة الصراع.

من جانبه، شدد فؤاد حسين على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على إيران، وحماية المدنيين من آثار التصعيد العسكري"، مؤكدًا أهمية "تكثيف الجهود الدبلوماسية الجماعية عبر القنوات الدولية والإقليمية"، وداعياً إلى "العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات والحوار السياسي باعتباره الخيار الوحيد لحل النزاعات وتجنب الكوارث في المنطقة".

وتناول اللقاء أيضاً سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التفاهم المتبادل واحترام السيادة الوطنية، بحسب البيان.