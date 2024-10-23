بغداد تدعو دولاً اوروبيةً الى التعاون معها من خلال تسلم رعاياها بمخيم الهول

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأربعاء، بعض الدول الأوروبية الى التعاون مع بلاده من خلال تسلم رعاياها المحتجزين في مخيم الهول الذي يضم ذوي تنظيم داعش في سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكرواتي، إيڤان أنوشيتش في مقر وزارة الدفاع الكرواتية بالعاصمة زغرب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، ان الجانبين تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد الوزير أهمية التنسيق مع وزارة الدفاع الكرواتية في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية العراقية، فضلاً عن التعاون في مجال إزالة الألغام. كما شدد على أهمية تبادل الزيارات بين المختصين من البلدين لتعزيز هذا التعاون.

تطرّق فؤاد حسين إلى الأوضاع الإقليمية، محذراً من خطورة توسع دائرة الصراع في غزة ولبنان على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد وزير الدفاع الكرواتي، حرصه على تعزيز التنسيق مع العراق، معلناً عن نيته القيام بزيارة رسمية إلى بغداد قريباً للقاء المسؤولين في الحكومة العراقية وبحث الملفات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.