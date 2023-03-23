بغداد تدعو دوشانبي إلى فتح سفارة لها لتعزيز العلاقات

شفق نيوز/ دعت الحكومة العراقية، يوم الخميس، طاجيكستان إلى فتح سفارة لها في بغداد لتعزيز العلاقات بين البلدين، فيما قدم وزير الخارجيَّة الطاجيكستانية شكره على المُساعدة في إعادة أطفال ونساء بلاده إلى دوشانبي.

وأكد وزير خارجية طاجيسكتان، رغبة بلاده في التعاون مع العراق وفتح سفارتها في بغداد والانطلاق بمحاور التعاون السياسيّ والثقافيّ والتجاريّ والإقتصاديّ والسياحة في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك، والاستثمار في العديد من القطاعات وتوقيع عدد الاتفاقيَّات بين العراق وطاجيكستان.

وفي الختام، يقول البيان، تبادل الجانبان الدعوة لزيارة كلا البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بينهما.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير خارجيَّة طاجيكستان سراج الدين مهرالدين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023.

وبحسب البيان فقد ناقش الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وضرورة بنائها على وفق المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، إضافة إلى أهمّـيَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين، كما ناقشا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وضرورة اعتماد الحلِّ السياسيِّ في الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

واعرب حسين عن رغبة العراق في تعزيز التعاون على جميع الصعد السياسيَّة والإقتصاديَّة والتجاريَّة والثقافيَّة والسياحيَّة، وأهمّـيَّة التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدوليَّة، داعيًا طاجيكستان إلى فتح سفارة لها في بغداد، وعاداً إياها خطوة مُهمّة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلّ الدعم لتسهيل إجراءات فتحها.

من جانبه، أعرب وزير خارجيَّة طاجيكستان عن سعادته بهذا اللقاء، وقدم الشكر للحكومة العراقيَّة على المُساعدة في إعادة أطفال ونساء طاجيكستان إلى بلادهم.

وأكد وزير خارجية طاجيسكتان، رغبة بلاده في التعاون مع العراق وفتح سفارتها في بغداد والانطلاق بمحاور التعاون السياسيّ والثقافيّ والتجاريّ والإقتصاديّ والسياحة في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك، والاستثمار في العديد من القطاعات وتوقيع عدد الاتفاقيَّات بين العراق وطاجيكستان.

وفي الختام، يقول البيان، تبادل الجانبان الدعوة لزيارة كلا البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بينهما.