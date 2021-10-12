بغداد تدعو انقرة الى تخفيف قيود السفر على العراقيين

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، نظيرتها التركية إلى تخفيف قيود السفر على العراقيين الراغبين بالسفر الى انقرة.

وقال المُتحدث باسم الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة.

وأوضح أن الوزير العراقي دعا خلال اللقاء إلى تخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة أنقرة.